Кербела, Ирак, 22 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ирака объявило, что четыре человека погибли в результате оползня в провинции Кербела.

I186.ru Последствия оползня

Как сообщает Shafaq со ссылкой на заявление ведомства, инцидент произошёл в районе святилища мусульман-шиитов «Каттарат аль-Имам Али». Оползень привёл к сходу большой массы грунта, которая обрушилась на потолок святилища.

В ходе спасательной операции были обнаружены тела четверых погибших. Ещё шесть человек были извлечены из-под завалов с травмами разной степени тяжести.

Пострадавшие направлены в одну из больниц города Кербела.