Калуга, , 11:41 — REGNUM Пенсионный фонд приступил к рассмотрению заявления семей о распоряжении материнским капиталом на оплату услуг детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. Родители теперь могут оплатить средствами материнского семейного капитала обучение детей у частных преподавателей и услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Ранее оплатить эти услуги можно было только юридическим лицам, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Материнский капитал © ИА REGNUM

Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом по обучению или уходу. Родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа: заявление и заключенный с ИП договор на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и территориальных МФЦ. Отправить заявление можно также через портал госуслуг или сайт пенсионного фонда. Однако владельцу сертификата нужно будет после этого представить в пенсионный фонд оригинал договора, поскольку у индивидуальных предпринимателей, в отличие от вузов и школ, нет обмена данными с ПФР о договорах на обучение.

«Распорядиться материнским капиталом на частный детский сад, услуги няни или обучение по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно, когда ребенку исполнится три года. И в том и в другом случае использовать средства допускается на любого из детей в семье», — отметила Светлана Сомова

Кстати, обучение детей является вторым по популярности направлением материнского капитала после улучшения жилищных условий. Только с начала 2022 года на эти цели в Калужской области было выделено свыше 30 млн рублей.

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