Калуга, 22 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Пенсионный фонд приступил к рассмотрению заявления семей о распоряжении материнским капиталом на оплату услуг детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. Родители теперь могут оплатить средствами материнского семейного капитала обучение детей у частных преподавателей и услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Ранее оплатить эти услуги можно было только юридическим лицам, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

ИА REGNUM Материнский капитал

Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом по обучению или уходу. Родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа: заявление и заключенный с ИП договор на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и территориальных МФЦ. Отправить заявление можно также через портал госуслуг или сайт пенсионного фонда. Однако владельцу сертификата нужно будет после этого представить в пенсионный фонд оригинал договора, поскольку у индивидуальных предпринимателей, в отличие от вузов и школ, нет обмена данными с ПФР о договорах на обучение.

«Распорядиться материнским капиталом на частный детский сад, услуги няни или обучение по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно, когда ребенку исполнится три года. И в том и в другом случае использовать средства допускается на любого из детей в семье», — отметила Светлана Сомова

Кстати, обучение детей является вторым по популярности направлением материнского капитала после улучшения жилищных условий. Только с начала 2022 года на эти цели в Калужской области было выделено свыше 30 млн рублей.