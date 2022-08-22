Берлин, , 20:05 — REGNUM Дело против канцлера Германии Олафа Шольца заглохло, но может в любой момент «воскреснуть». Об этом ИА REGNUM 22 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Олаф Шольц Официальное интернет-представительство президента Украины

«Сказать трудно, добилось ли чего-то от Олафа Шольца «глубинное государство» или нет. Это все дела тайные и подковерные. Но внешне факт остается фактом: сейчас дела в отношении Шольца нет и обвинения ему не предъявлены», — заявил эксперт.

Генпрокурор исходит из того, что доказательств нет. Но дело не будет закрыто «за отсутствием состава преступления». Оно будет продолжаться в отношении более тысячи подозреваемых, уверен Борисов.

«И это дело будет само собой висеть как меч над головой Шольца. Сейчас доказательств нет, а завтра — как знать», — заключил политолог.

Напомним, что прокуратура Гамбурга отклонила иск в адрес Олафа Шольца в рамках уголовного дела о мошенничестве.