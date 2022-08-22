22 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что киевский режим сочтет переговоры с Россией невозможными в том случае, если в ДНР состоится трибунал над пленными боевиками ВСУ.

Оксана Переможенко, , 11:19 — REGNUM Киевский режим сочтет переговоры с Россией невозможными в том случае, если в ДНР состоится трибунал над пленными боевиками ВСУ. Соответствующее заявление 22 августа в своем телеграм-канале сделал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления… Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны», — подчеркнул он.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что Зеленский неоднократно уже говорил о том, что не пойдет на переговоры с Россией, хотя ему их никто и не предлагал. Иные добавили, что Зеленский будет делать то, что прикажут в Вашингтоне, и он ничего не решает, а с киевским режимом нет смысла договариваться, и Минские соглашения тому доказательство.

«Самого под трибунал!» — призвал Андрей З.

«Зеленский как послушный холуй выполняет указания хозяев, переговоров и так не будет, а если вдруг будут, Зеленский все равно не пойдет ни на какие условия», — отметила Наташа.

«Что… [Зеленского] слушать — оно ни одного своего слова не сдержало…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«А с чего он взял, что с ним кто-то собирается переговариваться?» — недоумевает Natalia.

«Уже Минские соглашения были не исполнены. [Киевский режим] показал себя как абсолютно недоговороспособный… 7 лет уговаривали», — отметила Наталия К.

«Убийцы должны быть наказаны», — пишет еще один участник обсуждения.

«Да пусть успокоится, — с ним уже никто разговаривать не хочет», — отреагировала Ольга.

«В который раз оно уже это говорит?» — спросил Казимир.

«Та кто же против? Только полная капитуляция!» — написал «Фактически все хорошо…».

«Я бежала за вами три дня, чтобы сказать, что никаких переговоров не будет…» — иронизирует Александр М.

«Это который раз он выдаёт? Можно подумать, с ним разговаривать будут…» — добавила Маруся И.

«Он еще условия ставит!» — возмутилась Larisa.

«Как Америка скажет, так и будет, а дядюшке Сэму мир на [территории бывшей УССР] не нужен», — добавил Александр.

«Ну так… заморский пан Байден не велит…» — согласилась еще одна участница обсуждения.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Таким макаром выйдет Россия за пределы западных границ [бывшей УССР]», — пишет Nikita.

«В слове «переговоры» заложен смысл сего действия, а кровавый Петрушка, натянутый на англосакские пальцы, может только озвучивать заученный текст роли», — отреагировал «Л».

«Он еще не понял, что с ним никто не хочет договариваться?!» — в недоумении «Добрый человек».

«А зачем нужны мирные переговоры с нацистами? Пока этот режим у власти, военные действия будут продолжаться, любая мирная передышка будет благом для нацистов и убийственна для России», — отметил Михаил М.

«Человек, желающий сделать что-то, ищет возможности… Человек, который чего-то не желает делать, ищет причины…» — прокомментировал Ден Р.

«А кто с ним собирается переговоры вести? Подписать капитуляцию — да… Но ему хозяева не разрешат. Клоун ещё не понял, что при любом раскладе ему конец?..» — написал Юрий.

«Достаточно Минских соглашений! Уже убедились, что с этими патологическими лжецами договариваться бессмысленно! Они ничего не выполнят! Один выход — полный снос этого поганого режима, разорившего некогда процветающую страну!» — призвал Андрей Ч.

«Придет время, и его будут судить», — добавил Максим Р.

«Про какие переговоры он хрюкает? Они каждый раз говорят, что переговоры невозможны, пока отката на февральские позиции не произойдет, а этого не будет никогда!» — подчеркнула Natalie.

«Мерзкое чудовище вырастил Запад возле наших границ. Поганое, зловонное и с острыми зубами. Безжалостно уничтожить! Только так», — отметил «Железный Буй».

«То есть референдумы в Херсонской и Запорожской областях Зеленского больше не интересуют», — с сарказмом подытожил Андрей.