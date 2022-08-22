Монреаль, Канада, 22 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен договориться о поставках канадского газа взамен российского. Об этом он заявил журналистам 22 августа, прибыв в Монреаль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам Шольца, Канада, как и Россия, богата полезными ископаемыми, однако «это надёжная демократия». Германия открывает для себя новые сферы сотрудничества.

«Мы хотим тесно взаимодействовать, особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зелёного водорода», — приводит слова Шольца агентство DPA.

Во время своего визита в Канаду глава германского правительства намерен подписать соглашение о тесной кооперации Берлина и Оттавы в области производства и транспортировки зелёного водорода, а также обсудить поставки из Канады сжиженного природного газа, минералов и металлов, в том числе никеля, кобальта, лития и графита.

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