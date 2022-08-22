Москва, 22 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Разработкой материалов технического проекта реакторной установки ШЕЛЬФ-М для последующего создания и обоснования безопасности атомной станции малой мощности (в части разработки пилотной атомной станции малой мощности на базе реакторной установки) предложено заняться АО «Ордена Ленина научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля», контракт с которым по итогам соответствующего тендера «Росатома» числится в стадии подписания. Его стоимость составит 3,987 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Торги

В соответствующих торгах приняли участие две компании, запросившие одинаковую сумму за услуги, — она составила начальную цену тендера.

Напомним, исполнитель должен будет за шесть этапов выполнить поставленную задачу, сдав итоги работы до конца 2024 года.

За счёт разрабатываемой установки планируется электрогенерация до 10 МВт. За текущий, 2022 год, в задачи АО входят патентные работы.