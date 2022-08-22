Париж, 22 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Франция для снижения зависимости от российского газа отправляет свои войска в Йемен, передает портал ZeroHedge.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Французский иностранный легион может оказаться в Йемене, пытаясь стабилизировать и контролировать районы. Недавние боевые действия и обмен правительственными деятелями в провинции Шабва (Йемен) могут предвещать более глубокое вмешательство.

Франция заинтересована в экспорте газа из Балхафа. Европа могла бы использовать больше экспорта, поскольку Россия ограничила поставки в Центральную Европу. Йеменский завод по производству сжиженного природного газа в Балхафе используется в качестве базы войсками ОАЭ. Хотя Йемен и в лучшие времена не был крупным экспортером газа, государство практически ничего не экспортирует.

Как сообщало ИА REGNUM, французский обозреватель Жани Леруа в своей статье для журнала Boulevard Voltaire высмеял политику Евросоюза по борьбе с энергетическим кризисом и попытками сэкономить энергию.

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