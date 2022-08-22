Тбилиси, 22 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. На Россию приходится 86% от общего объёма импорта пшеницы в Грузию и 99% муки. Об этом 21 августа сообщает агентство «Новости — Грузия».

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

По данным журналистов, с января по июль 2022 года из РФ на грузинский рынок поступило 48,3 тыс. тонн пшеницы. При этом из Казахстана за тот же период ввезли 3,7 тонн, а из Армении — 3,6 тонн.

Отмечается, что поставки муки в текущем году выросли девять раз, в сравнении с прошлым годом. Из РФ экспортировали 94,6 тонн муки, а из Турции, которая по этому показателю на втором месте, — 650 тонн.

Стоит отметить, что в Грузии производят примерно 15% пшеницы от годового объёма потребления, а остальное — импортируют. Большая часть экспорта зерна приходится на Россию. При этом объёмы закупаемого зерна за последний год сократились. Из-за ввода в РФ заградительных пошлин, в Грузии стали переходить на покупку российской муки.