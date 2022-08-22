Сочи, Краснодарский край, 22 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Сочи на одном из пляжей турист бросился спасать тонущего ребёнка. Мужчина заметил, как 14-летняя девочка ушла под воду.

Sochiadm.ru Пляж Сочи

Инцидент случился на мелководье, где девочка отдыхала вместе с родителями. Ребёнка вытащили из воды в бессознательном состоянии, пишет телеграм-канал «Типичный Сочи». До прибытия бригады скорой помощи девочке пытались оказать помощь отдыхающие, среди которых оказались два врача.

Мужчина дождался приезда бригады медиков, которая забрала девочку. Информации о её состоянии нет.