Биробиджан, 22 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Российский флаг — это особая связующая нить между выдающимся прошлым и уверенным будущим страны. Об этом заявил в своей праздничной речи губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн, поздравляя жителей региона с Днём Государственного флага РФ.

Флаг России

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«Флаг России — это символ единого, огромного и могущественного государства. Он объединяет и вдохновляет наш многомиллионный народ, служит олицетворением независимости России», — отметил губернатор.

Он пожелал России процветания, а своим землякам — благополучия, успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья и оптимизма.

«За многолетнюю историю Отечества под российским триколором совершено немало военных, спортивных, трудовых подвигов, научных и культурных достижений. Жители Еврейской автономной области тоже вносят достойный вклад в развитие и укрепление страны. Все вместе мы делаем жизнь в регионе комфортнее, спокойнее и счастливее», — сказал также глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония поднятия флага, праздничный митинг, концерт и награждение состоялись в Биробиджане 22 августа. Мероприятия были приурочены ко Дню Государственного флага России.