Москва, 22 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Министерство финансов России готовится в тестовом режиме начать покупки юаней вместо доллара и евро в рамках бюджетного правила. Об этом сегодня, 22 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник близкий к правительству РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По их словам, механизм закупки валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета. Правительство РФ должно это сделать до 1 октября 2022 года.

Как только решение будет принято, Минфин РФ оперативно возобновит покупки валюты в рамках бюджетного правила. Отмечается, что вопрос одобрения концепции вынесен на уровень президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ предлагает изменить бюджетное правило и закупать валюту на доходы от нефти дороже $60.

Читайте подробнее: Минфин РФ внёс новые предложения по реализации бюджетного правила