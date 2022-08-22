Чебоксары, 22 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Из резервного фонда Чувашии направили дополнительные средства на поддержку граждан, пострадавших от урагана. Также выделяются средства на работу «единого информационного пространства» органов власти. Соответствующие распоряжения подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Власти выделяют средства из резервного фонда двум министерствам. Так, 407 064,08 рубля предоставляется автономному учреждению «Центр информационных технологий» (минцифры Чувашии) на сопровождение и развитие инфраструктуры, «обеспечивающей функционирование единого информационного пространства органов государственной власти».

Остальные средства направляются в качестве единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам Канашского и Комсомольского районов. В данные муниципалитеты перечислят соответственно ещё 1030 тыс. рублей и 80 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Чувашии начали выплачивать компенсацию жителям республики, чьи дома пострадали во время ураганного ветра 27 июня. Заявлялось, что бюджетную поддержку 465 человек на общую сумму 5,3 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее четырём муниципалитетам Чувашии выделено более 55 млн рублей из резервного фонда правительства на благоустройство территорий. Дополнительную финансовую поддержку получат Новочебоксарск, Канашский, Яльчикский и Янтиковский районы.