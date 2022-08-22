Прибайкальский район, Бурятия, 22 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет директор муниципального унитарного предприятия, обвиняемый в хищении средств, выделенных на ликвидацию свалки на побережье Байкала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Nanoworld Свалка бытовых отходов рядом с Байкалом. п. Хужир

По данным следствия, обвиняемый заключил контракт с минприроды республики на ликвидацию несанкционированной свалки в лесу на окраине села Турка Прибайкальского района. На эти цели было выделено 20 млн рублей.

Согласно договору подрядчик должен был вывезти на полигон более 27 тыс. кубометров мусора. Однако в реальности было вывезено лишь 15 тыс. кубометров. Тем не менее. в документах обвиняемый отчитался даже о перевыполнении плана.

«На основании указанных подложных документов на счета предприятия перечислены 20 млн. рублей, из которых почти 12 млн. были получены незаконно, похищены директором и израсходованы им по своему усмотрению», — отметили в управлении.

В рамках расследования был наложен арест на два автомобиля директора МУП, а также дебиторскую задолженность предприятия, образовавшуюся при распоряжении похищенными деньгами. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.