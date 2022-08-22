Махачкала, 22 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Дагестане рассматривают возможность строительства курорта на побережье Каспийского моря. Он может стать альтернативой перегруженному Сочи. Проект создания новой курортной морской зоны рассматривался на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина на прошлой неделе, пишет «КоммерсантЪ».

AnastassiyaL Берег Каспия

«Участники рынка выступают за возведение комплекса на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд рублей и позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами», — сообщило издание.

Пока проект лишь в планах, но они обсуждаются на уровне правительства Дагестана, федеральных ведомств и корпорации «Туризм. РФ». В частности, об имеющемся участке подобных размеров на побережье Каспия в Каякентском районе на недавнем совещании говорил глава Дагестана Сергей Меликов.

Отмечается, что эти планы выглядят вполне реалистично с учетом того, что в Дагестане имеются широкая песчаная полоса, море с плавным заходом в воду и длинный летний сезон купания. При этом все имеющиеся в настоящее время пляжные курорты России сильно перегружены. Кроме того, в последнее время растет интерес туристов к Дагестану — в 2021 году в республике побывали более 1,085 млн гостей, что на 30% выше показателя 2000 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о создании курорта на Каспии заявлял генеральный директор «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев. По его словам, новый туркластер сможет принимать до 200 тысяч отдыхающих в год. Он также сообщил, что в реализации проекта туркластера на Каспии будет принимать участие государство в лице Минэкономразвития РФ и компании «Кавказ. РФ». Проект был представлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину во время стратегической сессии с регионами СКФО в ноябре 2021 года.