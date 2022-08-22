Москва, 22 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Для того, чтобы наладить массовое производство собственных электромобилей, РФ придется потратить в десятки раз больше тех сумм, которые выделяются в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Электромобили

«Китай, к примеру, инвестировал не менее 60 миллиардов долларов в поддержку индустрии электромобилей и продвигает амбициозный план по переходу на полностью электрические или гибридные автомобили к 2035 году, — сказал он. — Европа и США также инвестировали в разработки изделий и компонентов сопоставимые суммы. Для России, выходящей на этот рынок позже данных игроков, достижение конкурентной позиции потребует и аналогичных вложений десятков миллиардов долларов».

Как отметил Аким, с учетом размеров внутреннего рынка и того, что, согласно той же Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года, «доля экспорта автомобилей в объеме производства в натуральном выражении составляла 6–7%», данный рынок, скорее всего, не может обеспечить окупаемость требуемых инвестиций.

«Возможности развития экспорта электромобилей на рынки «дружественных» стран ограничиваются присутствием там Китая, который благодаря своим инвестициям стал там безусловным лидером, — также отметил эксперт. — На разработку одной модели электромобиля требуется около 50 миллиардов иен (455 миллионов долларов) при наличии платформы и компонентной базы. Согласно Стратегии, «поддержка НИОКР в автомобилестроении и производстве автомобильных компонентов осуществлялась в рамках общеотраслевых инструментов, не превышая 1,5–2 млрд рублей в год», то есть 25-30 миллионов долларов, что в десятки, а может быть, сотни раз отличается от того, что требуется для создания (а не узловой сборки) собственных электромобилей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России производство электромобилей, скорее всего, обречено быть менее конкурентоспособным, чем в США или Китае.