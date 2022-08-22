Токмак, Украина, 22 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Из Пензенской области в город Токмак ко Дню российского флага доставили государственную символику и атрибутику. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

t. me/penzregru В городе Токмак отметили День российского флага

Жители города и волонтеры местного общественного штаба «Мы вместе с Россией» развернули 20-метровый флаг России на главной площади Токмака. Затем состоялся автопробег на украшенных флагами машинах.

Праздники в честь Дня Государственного флага России провели на всей освобожденной территории Пологовского района.

Ранее ИА REGNUM передавало, 3 августа в городе Токмаке Пологовского района подняли флаг России. Позже государственный символ появился в других населенных пунктах района, над которыми Пензенская область взяла шефство.

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