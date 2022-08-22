Алапаевск, Свердловская область, 22 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Алапаевске Свердловской области суд смягчил меру пресечения местному жителю, якобы выстрелившему в голову 11-летней девочке. Об этом журналистам сообщил старший помощник регионального СКР Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уральца перевели под домашний арест, ранее он находился в СИЗО. Новая мера пресечения будет действовать как минимум до 23 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранение в голову 11-летняя девочка получила в июле. Мужчина утверждал, что целился в птицу. Ребёнка уже выписали из больницы.