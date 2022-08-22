Москва, 22 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО) приступили к выполнению работ по очистке от металлолома территорий на острове Врангеля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

(сс) Boris Solovyev Берега острова Врангеля

«Сводное экологическое подразделение численностью более 45 человек на острове Врангеля закончили с обустройством лагеря для проживания и дальнейшей работы. Перед военнослужащими стоит задача собрать, спрессовать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 215 тонн металлолома», — указано в сообщении.

Очистные работы будут проводиться при помощи современных автокранов, ломовозов на базе автомобиля Урал, самосвалов на базе автомобиля КАМАЗ и гусеничных транспортеров.

РанееИА REGNUM сообщало, что более 200 тонн отходов убрали в поселке Никель волонтёры «Чистой Арктики».

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