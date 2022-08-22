Москва, 22 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Москве не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц, сообщили 22 августа в столичном комплексе городского хозяйства

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва

В комплексе рассказали, что запах гари в Москве постепенно ослабевает. Также проинформировали, что превышения предельно допустимых концентраций взвешенных частиц не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области из-за лесных пожаров эвакуируют жителей посёлка.