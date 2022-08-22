Тула, 22 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Пчёлы массово гибнут в Ясногорском районе Тульской области, сообщают со ссылкой на жителей СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчела на цветке

По данным «Тульской службы новостей», пчёлы погибли на шести пасеках сел Страхово и Княжья Слобода. Пчеловоды заявляют, что причиной стала обработка полей подсолнуха химикатами с самолёта.

Отметим, что в июле 2022 года депутаты Тульской облдумы внесли изменения в закон о регулировании отдельных отношений в сфере пчеловодства. В частности, в документ внесли положения, регламентирующие действия перед обработкой участков пестицидами и агрохимикатами.

Между тем, это уже не первый случай массовой гибели пчёл в регионе в этом году. В июне пчеловоды Плавского района жаловались на гибель насекомых.