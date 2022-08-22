Биробиджан, 22 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Церемония поднятия флага, праздничный митинг, концерт и награждение состоялись в Биробиджане 22 августа. Мероприятия были приурочены ко Дню Государственного флага России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

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В праздничный день торжественно вручили первые паспорта одиннадцати жителям региона, которым недавно исполнилось 14 лет. С речью выступили в центре столицы Еврейской автономии заместитель председателя правительства региона Илья Семёнов, депутат областного Законодательного собрания Андрей Голубь, региональный координатор российского движения школьников Екатерина Сезёмова. В Биробиджане также прошёл праздничный концерт.

«Под нашим триколором было достигнуто много успехов в культурной жизни, в экономике нашей страны, спорте и многих других отраслях. В ближайшие десятилетия мы достигнем ещё больших высот и побед в различных сферах. Желаю всем благополучия, мира и тепла в семьях, всего самого наилучшего», — отметил Илья Семенов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье День флага России отметили автопробегом и зарядкой. На центральной площади Владивостока активисты «Молодой Гвардии» провели флешмоб #силаVправде и масштабную акцию по вручению горожанам ленточек в стиле триколор.