Бангкок, , 10:36 — REGNUM В развитии въездного туризма из России и в возобновлении прямого авиасообщения с нашей страной очень заинтересован Таиланд. Об этом 22 августа рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, который был главой российской делегации на встрече министров туризма форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), состоявшейся в Бангкоке.

Таиланд

«В ходе встречи была возможность пообщаться с министром спорта и туризма Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом, с которым было несколько кратких встреч. Он подтвердил настрой Таиланда на развитие туристических связей с Россией и сказал, что в Таиланде всегда ждут российских туристов, рассчитывают на возобновление прямого авиасообщения», — приводит его слова РИА Новости.

Также Томихин добавил, что в данный момент идёт необходимая работа по этому вопросу между ведомствами России и Таиланда, а потому в обеих странах рассчитывают, что между ними до конца 2022 года будут возобновлены и регулярные, и чартерные прямые рейсы.

«Могу сказать, что и с российской стороны, и с таиландской стороны подтверждается такой настрой: сделать все для того, чтобы как можно раньше возобновились прямые авиарейсы», — отметил посол РФ, уточнив, что речь идёт и о российских, и о таиландских авиакомпаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин рассказал, что политическую, связанную с территориями бывшей УССР повестку пытались навязать на встрече министров туризма экономик стран АТЭС представители западных стран.