Пермь, 22 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Перми 22 августа в честь Дня флага России проходят праздничные мероприятия. В разных районах организованы концерты, сообщили в пресс-службе администрации города.

Флаг России

Праздник отметят автопробегом. Автомобили музея «Ретро-Гараж» проедут по улицам города. Конечной точкой автопробега станет новый амфитеатр на набережной. Здесь пройдёт выставка ретро-автомобилей.

По маршруту набережная — Комсомольский проспект — улица Ленина запланирован марш волонтёров с российским триколором. По сложившейся традиции, на склоне набережной 22 августа появится 25-метровый флаг России.

Напомним, День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа.