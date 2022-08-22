Москва, 22 августа 2022, 10:31 — REGNUM Военнослужащим Западного военного округа (ЗВО) ВС России, участвующим в спецоперации на территории бывшей УССР, вручили государственные награды. Кадры награждения опубликовало Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Российские военные в ходе спецоперации продемонстрировали мужество, отвагу и самоотверженность.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 22 августа в войсковой части 35 390 состоялось торжественное вручение государственных наград участникам специальной военной операции в защиту Донбасса.
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