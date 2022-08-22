Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 августа провёл заседание Совета безопасности, на котором обсудили закупку вооружений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в данной сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Совбеза, в том числе министр обороны республики Руслан Жаксылыков, зачитали доклады по данной теме. После этого Токаев дал присутствующим ряд поручений.

Напомним, ранее хакерская группа «Берегини» опубликовала документы, в которых утверждалось, что Казахстан якобы продает советское оружие и боеприпасы в Великобританию, после чего всё это отправляют киевскому режиму. Якобы казахстанская компания «Техноэкспорт» оформила для этого необходимую для экспорта лицензию. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявили, что «Техноэкспорт» ни в 2021 году, ни в 2022-м не обращалось за получением данной лицензии.

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