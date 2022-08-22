Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о размещении памятника поэту Александру Блоку на улице Декабристов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Материалы заседания градостроительного совета Петербурга Памятник Александру Блоку (эскиз)

Документ «О размещении памятника поэту Блоку А. А.» подразумевает, что памятник выдающемуся русскому поэту появится у дома 57 по улице Декабристов. Место расположения постамента выбрано ввиду того, что поэт проживал в этом доме с 1912 по 1921 год, здесь и скончался.

Во второй половине XX века в доме открыли музей — филиал Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фигура поэта на памятнике будет запахнут в шинель. Таким его видит скульптор Евгений Ротанов. Проект размещения памятника ранее был одобрен депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга.