Кемерово, , 10:31 — REGNUM В Кемеровской области возбудили уголовное дело после захвата заложников заключёнными СИЗО №1. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, поздно вечером 21 августа 2022 года восемь заключённых взяли в заложники сотрудников учреждения.

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По данным следствия, заключённые взяли в заложники трёх сотрудников учреждения и потребовали предоставить им мобильные телефоны, наркотические средства и сигареты. Они добровольно освободили одного заложника. Оставшиеся же заложники были освобождены в ходе переговоров. Отмечается, что никто не пострадал.

Дело возбуждено по статье «Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц». Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Напомним, что следственный изолятор №1 расположен в Заводском районе Кемерова и рассчитан примерно на 700 заключённых.

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