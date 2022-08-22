Москва, 22 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Стоимость природного газа в Европе начала неделю с бурного роста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

Как следует из данных торгов биржи ICE (Лондон), цены на газ превзошли отметку 2800 американских долларов за тысячу кубометров.

Если на открытии торгов сентябрьские фьючерсы продавались за 2766,5 доллара за тысячу кубометров, то после 9:00 по московскому времени их стоимость превысила 2850 долларов.