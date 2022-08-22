Уфа, 22 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам возможной халатности сотрудников полиции, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбуждено в Башкирии. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Pixabay.com Убийство

Сообщается, что ночью 13 августа 2022 года 37-летний житель города Белорецка на почве ревности нанес 31-летней бывшей супруге смертельные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый сейчас находится под стражей.

Стражи порядка также установили, что с декабря 2020 по август 2022 года потерпевшая не раз обращалась с заявлениями в полицию по факту нанесения ей телесных повреждений со стороны её экс-супруга.

«В настоящее время устанавливается полнота проведенных проверочных мероприятий и принятых профилактических мер в отношении обвиняемого, а также законность и обоснованность процессуальных решений по заявлениям потерпевшей, принятых должностными лицами отдела МВД России по Белорецкому району», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что специалисты истребовали материалы проверок и должностные инструкции, сейчас они допрашивают сотрудников полиции, родственников погибшей и других свидетелей. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы администрации одного из районов республики. В убийстве женщины подозревается её бывший муж.