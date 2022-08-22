Бухарест, , 10:27 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении выделить 8,77 млрд. леев ($1,8 млрд.) на полномасштабный ремонт железнодорожной магистрали, соединяющей румынские восточные регионы с Венгрией. Об этом 22 августа сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

По словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, новый проект позволит Бухаресту модернизировать румынскую часть так называемого «европейского коридора в Средиземноморье». «Для нас это принципиальный вопрос, и он будет решен в ближайшее время», — отметил, в частности, он.

Окончательные сроки реализации программы не называются. Известно лишь, что после завершения соответствующих работ скоростные поезда из Румынии смогут за относительно короткий промежуток времени добираться до Австрии, Словении и Италии.