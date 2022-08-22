Томск, , 10:26 — REGNUM Томская область получила из федерального бюджета более 2 млрд рублей на ремонт 23 школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Школа на ремонте Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР

Губернатор Владимир Мазур утвердил региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области», согласно которому в 2022–2023 годах планируется отремонтировать 24 здания школы.

«На ремонт 23 школ мы уже получили из федерального бюджета более двух миллиардов. Еще на один дополнительный объект — Томский физико-технический лицей — федеральные средства поступят до конца года», — отметил глава региона.

По его словам, в регионе также стоит проблема строительства новых школ. Более 40% школьников в Томске учатся во вторую смену.

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