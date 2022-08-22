Алексеевка, Белгородская область, 22 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Крупную партию наркотического средства изъяли сотрудники правоохранительных органов на территории Алексеевского района Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 22 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Оперативники задержали с поличным гражданина РФ 1972 года рождения. По данным следствия, он планировал сбыть бесконтактным способом крупную партию синтетического вещества. В его автомобиле было изъято семь килограммов наркотика.

Районный суд назначил злоумышленнику девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным решением Белгородского областного суда приговор оставлен без изменения.

Решение вступило в законную силу.