Сеул, 22 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. С 21 по 25 августа второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун посетит штаб квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, в ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретится с первым заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, заместителем генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, исполнительным директором ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд, с которыми обсудит южнокорейскую политику в отношении КНДР.

Напомним, 15 августа президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал оказать поддержку КНДР в восстановлении экономики, если Пхеньян предпримет шаги по денуклеаризаци.

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Однако в КНДР назвали «смелую идею» южнокорейского лидера «вздором».

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