Лондон, , 10:25 — REGNUM Легкоатлет-десятиборец из Великобритании Бенджамин Грегори попал в ДТП, когда ездил на велосипеде. Об этом 22 августа сообщает газета Daily Mail.

В коме

Уточняется, что у 31-летнего спортсмена, который впал после аварии в кому, были диагностированы перелом черепа и шеи, и кровоизлияние в мозг.

«Это будет долгое восстановление, но я знаю, сколько любви и заботы ему оказывают друзья и семья, и у меня есть вера, что он справится», — написала в связи с произошедшим девушка легкоатлета Наоми Хеффернан на своей странице в одной из соцсетей.

Отметим, Бенджамин Грегори трижды выступал за Британию на Играх Содружества, в 2016 году побил рекорд Уэльса и 2017 году стал десятым на Кубке Европы по многоборью.