Вашингтон, 22 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Власти США долго игнорировали Арктику, а Россия, напротив, чересчур активно осваивает этот регион. Об этом пишет внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

По её словам, за те 20 лет, что существует Арктический совет, «Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе». Отсутствие внимания со стороны официального Вашингтона позволило Москве существенно закрепиться в Арктике.

Россия, отмечает Фрэнси, делает серьёзную ставку на Северный морской путь, который связывает Европу и Азию. Также Россия занимается разведкой нефти и заявляет свои права на подводный континентальный шельф под большей частью Северного Ледовитого океана.

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