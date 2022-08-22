Джелалабад, Афганистан, , 10:23 — REGNUM В афганской провинции Нангархар после гибели трёх человек на шоссе Торкхам — Джелалабад в результате столкновения с талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пикапом ряд жителей Джелалабада выступили с протестами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Джелалабад — административный центр провинции Нангархар FazelFazly

Инцидент произошел около 14:00 часов 21 августа в городе Гази Аманулла Хан.

По данным источников, после того как невнимательность водителя талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рейнджера привела к гибели трёх человек, местные жители устроили акцию протеста и перекрыли шоссе.

Источники добавляют, что после ДТП талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали, при этом местные жители и водители не разошлись и скандировали лозунги против такого поведения радикалов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот инцидент, и неясно, к какой организации группировки принадлежит пикап, ставший виновником гибели трёх человек.

Ранее сообщалось о нескольких случаях столкновений с талибскими (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пикапами, которые привели к гибели людей.