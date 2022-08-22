Москва, 22 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. За три дня работы VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022» в зоне ответственности Войск и сил на Северо-востоке России выставочные площадки посетили более 13 500 человек. Всего было развёрнуто девять площадок в пяти населённых пунктах Дальневосточного федерального округа в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Александр Куликов ИА REGNUM Выполнение пилотажа на самолете СП-30 во время церемонии открытия форума «Армия-2022»

На площадках Камчатки были представлены более 160 единиц вооружения, военной и спецтехники, среди которых новейшие корабли и катера, зенитные ракетные и береговые комплексы, самолеты и беспилотные летательные аппараты, бронетехника и артиллерийские системы.

Среди выставленной техники можно было встретить танки Т-80БВ, БТР-82А, ПУ БРК «Бастион» и «Бал», ПУ ЗРК «С-400» «Триумф», а также образцы специальной автомобильной техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представила на форуме «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69.

Читайте также: На форуме «Армия-2022» представят крылатую ракету нового поколения

Напомним, мероприятия международного военно-технического форума «Армия-2022» прошли на объектах подмосковного парка «Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте, а также более чем в 30 регионах России. В форуме приняли участие военные делегации 85 стран.