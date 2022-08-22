Оренбург, , 10:22 — REGNUM В Оренбургской области мужчина стал жертвой мошенничества. Он перевёл аферистам свыше 3,6 млн рублей, сообщили 22 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мошенники использовали схему обмана, которая стала уже классической. Незнакомцы позвонили по телефону и представились сотрудником банка и полицейским. Оренбуржца проинформировали о том, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить эту операцию необходимо все имеющиеся денежные средства перевести на «резервный счёт».

Мужчина обналичил сбережения в сумме 3 607 450 рублей и многочисленными транзакциями внес счета, указанные злоумышленниками. После чего, у оренбуржца спросили абонентский номер его жены. Лжесотрудники позвонили и ей с аналогичным уведомлении о попытке оформления на её имя кредита. В результате женщина лишилась 86 тыс. рублей. После этого связь со звонившими прервалась. Супруги поняли, что их обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«С каждым днём на территории Оренбургской области увеличивается число хищений денежных средств в сети интернет и по телефону. Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!», — сказали в УМВД по региону.