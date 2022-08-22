Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM В Свердловской области предприниматель выплатит 300 тысяч рублей семье ребёнка, который получил травмы в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ребёнок в результате аварии получил перелом позвонков со смещением, что было расценено как травма средней тяжести. Прокуратура направила иск в суд. Инстанция удовлетворила иск в полном объёме и постановила взыскать 300 тыс. рублей с владельца компании, организовавшей перевозку детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария с автобусом, в котором находилась детская хоккейная команда, произошла в марте 2022 года. Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и наехал на дорожное ограждение. В результате транспортное средство перевернулось, пострадал 14-летний ребёнок. Остальные 16 детей травм не получили.

По данным свердловского управления ГИБДД, в регионе в июле произошло 268 ДТП. В результате аварий погибли 40 человек.