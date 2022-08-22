Казань, 22 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Руководство Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана обратилось к ученым с просьбой создать вакцину против африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Казанского федерального университета (КФУ).

Александр Погожев ИА REGNUM Свинья

По словам ведущего научного сотрудника НИЛ «Регенеративная ветеринария» института фундаментальной медицины и биологии КФУ Елены Закировой, уже наработано некоторое количество генетического препарата на основе аденоассоциированного вирусного вектора, содержащего гены наиболее иммуногенных белков африканской чумы свиней.

Результатом лабораторных исследований стал препарат, который не вызывает токсического эффекта и поражает стволовые клетки свиньи.

«Он способен синтезировать необходимые целевые белки, наличие которых в клеточном субстрате мы подтвердили различными биологическими методами», — пояснила действие препарата ученый.

На следующем этапе планируются исследования на лабораторных животных. При подтверждении эффективности ожидается выход на свиней с последующим заражением штаммами африканской чумы.

ИА REGNUM напоминает, в Верхнеуслонском и Спасском районах Татарии выявили очаги африканской чумы свиней. С 11 августа установлен карантин. В зону наблюдения попали 22 района республики.

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