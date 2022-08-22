Ярославль, , 11:09 — REGNUM В Ярославской области специалисты Россельхознадзора обнаружили заменители молочного жира в масле и сыре, поставляемом в школы и детские сады. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

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Проверки проходили в учреждениях Рыбинска и Гаврилов-Яма в июле 2022 года.

«Специалистами Управления по Тверской и Ярославской областям произведен отбор проб масла сливочного Крестьянского 72,5% и сыра Голландского 45% в бюджетных учреждениях Гаврилов-Яма и Рыбинска. По результатам проведенных исследований установлено несоответствие представленных образцов продукции по следующим показателям: фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот и наличие консервантов (бензойной и сорбиновой кислот) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», — рассказали в ведомстве.

Масло, в которых выявили несоответствие, были изготовлено на «Южском молочном заводе» в Ивановской области и ООО «ОСТ компани» в Тверской области. Сыр был произведён в ООО «Корноуховский молочный завод» в Республике Татарстан. Специалисты направили в организациях предостережения о недопустимости нарушения требований к маркировке при производстве продукции.