Ярославль, 22 августа 2022, 11:09 — REGNUM В Ярославской области специалисты Россельхознадзора обнаружили заменители молочного жира в масле и сыре, поставляемом в школы и детские сады. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Проверки проходили в учреждениях Рыбинска и Гаврилов-Яма в июле 2022 года.
Масло, в которых выявили несоответствие, были изготовлено на «Южском молочном заводе» в Ивановской области и ООО «ОСТ компани» в Тверской области. Сыр был произведён в ООО «Корноуховский молочный завод» в Республике Татарстан. Специалисты направили в организациях предостережения о недопустимости нарушения требований к маркировке при производстве продукции.