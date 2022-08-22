Чебоксары, , 10:20 — REGNUM В Чувашии строительство жилья за семь месяцев возросло в два раза, в том числе частного домостроения — в 3,9 раза. Соответствующие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стройка Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

По информации ведомства, в январе–июле 2022 года в республике построены 6956 квартир общей площадью 673 496 кв. метров. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом ввод жилья возрос в 2,1 раза.

В структуре жилищного строительства жителями построено 454 357 кв. метров, что в 3,9 раза превышает уровень января — июля 2021 года. Доля частного домостроения составляет в Чувашии 67,5%.

Ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек населения в январе–июле 2022 года в целом по Чувашии составил 562 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM , в первом и втором кварталах 2022 года в Чувашии средняя стоимость жилищного строительства составила соответственно 39 001 и 49 786 за 1 кв. метр, расходы возросли на 27,6%.

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