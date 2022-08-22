Нью-Йорк, США, , 10:20 — REGNUM Вероятность рецессии в США в течение года оценивается 45%. Об этом говорят данные опроса экспертов, проведённого агентством Reuters.

Рецессия +

Результаты исследования опубликованы 22 августа. По мнению экспертов, рецессия в США наступит с вероятностью в 50% в течение ближайших двух лет. Вероятность рецессии в течение года оценили в 45%.

Примерно 90% экономистов, опрошенных агентством, считают, что размер ключевой банковской ставки к концу 2022 года будет находиться в промежутке 3,25-3,50%.