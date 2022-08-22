Ставрополь, 22 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. На Всероссийском молодёжном форуме «Машук 2022» завершилась первая смена. Определены 13 победителей грантового конкурса, которые получат поддержку на реализацию проектов, сообщили в пресс-службе форума.

Grozmer.ru/ Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук»

«В ходе церемонии закрытия состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Грантовую поддержку на общую сумму 4,909 млн рублей получили 13 проектов машуковцев», — говорится в сообщении.

Помимо этого получили подарки и призы от партнёров форума ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Ростелеком» и ООО «Цифроград» самые активные, веселые и спортивные участники первой смены.

Напомним, первая смена «Машука» под названием «Наши открытия» проходила с 13 по 19 августа. В течение пяти дней 500 её участников прошли интенсивное обучение по направлениям: «Открывай новое», «Открывай контакт» и «Открывай сердца» и защитили свои проекты.