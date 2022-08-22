Ереван, , 10:18 — REGNUM Офис Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) направил в Армению «пятую колонну» для укрепления местных антироссийских структур. Об этом 21 августа заявил на платформе «Живой Журнал» руководитель информационно-аналитического центра «Луйс» Айк Айвазян.

Иностранные агенты ddcnegocios

«Привёз из России в Армению представителей западной «пятой колонны», состоящей из национал-предателей, агентов влияния, всяких извращенцев — телом и разумом, которые, провалив задание США по организации кровавого переворота в России и расчленения страны, перебрались в Армению, чтобы вести антироссийскую пропаганду и положить армянский народ на жертвенный стол Турции», — написал Айвазян.

Он отметил, что Армения после войны в Нагорном Карабахе 2020 года уже не влияет на ситуацию в регион и может рассчитывать только на поддержку России. При этом многие жители республики не понимают, насколько опасны нагнетаемые антироссийские настроения. Айвазян также заявил, что якобы есть и армяне, которые осознано ведут антироссийскую пропаганду, являясь агентами влияния Запада.

Эксперт также сообщил, что 5 июля 2022 в Армению приезжал глава ЦРУ США Уильям Бернс. Айвазян предположил, что он решил лично скоординировать работу «пятой колонны».