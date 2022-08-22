Кировск, Мурманская область, 22 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Жительница Кировска, ударившая офтальмолога местной больницы, приговорена к общественно полезным работам, сообщает прокуратура Мурманской области.

Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета Врач

В октябре 2021 года обвиняемая, находясь в служебном кабинете врача-офтальмолога поликлиники ударила врача кулаком в область лица, в результате чего медик получила сотрясение головного мозга.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления, и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье родственники умершего в больнице пациента избили врачей .