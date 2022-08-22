Сланцы, Ленинградская область, , 10:17 — REGNUM В Ленинградской области идет поиск злоумышленников, которые обворовали настоятеля церковного прихода, похитив у него значительные материальные ценности, в том числе пять крестов.

Наперсный крест Василий Иванов © ИА REGNUM

Как сообщили 22 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 августа 48-летний настоятель сообщил в полицию Сланцевского района Ленобласти о том, что неизвестные преступники, отжав стеклопакет в его доме, совершили хищение пяти серебряных наперстных крестов с полудрагоценными камнями общей стоимостью 600 тыс. рублей, а также денежных средств на сумму 120 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и розыску подозреваемых в совершении указанного хищения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении Главка МВД.