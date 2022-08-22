Якутск, , 10:23 — REGNUM Спасатели Якутии за выходные вывели из лесу четверых грибников и нашли трёх человек, с которыми не было связи. Всего помощь оказали семерым якутянам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в Службе спасения республики.

Женщина заблудилась Mvd.ru

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Один из грибников пропал 21 августа, его нашли в тот же день с помощью сигнализации автомобиля спасателей. Ещё двое жителей Якутска потерялись в лесу в тот же день, они смогли дозвониться до спасателей. Заблудился также 16-летний грибник, его искали 89 человек, так как не было возможности определить геолокацию — молодой человек не взял с собой телефон.

Трое жителей Якутии перестали выходить на связь 20 августа, после того, как отправились на летний участок из села Сылгы-Ытар. Их разыскали на вертолёте Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года жителя Якутии Егора Кривошапкина нашли после того, как два месяца выживал в тайге. Мужчина потерялся в лесу на столь долгий срок уже второй раз из-за провалов в памяти.