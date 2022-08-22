Анкара, 22 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Потребители в столице Турции получают наиболее дешёвый газ среди столиц европейских стран. Об этом 22 августа сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Из-за энергетического кризиса счета за природный газ потребителей во всем мире быстро выросли. Готовясь к суровой зиме, европейцы борются с растущими счетами за природный газ. Среди европейских столиц самый дешевый газ в Анкаре — 4,68 лиры ($0,25) за кубометр», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что по индексу цен на энергию для домашних хозяйств (HEPI), в Анкаре самый дешёвый газ из всех столиц Европы.

Также указывается, что самый дорогой газ в европейских странах в Нидерландах: $3,01 за кубометр. Кроме того, отмечается, что в Британии газ стоит $1,96 за кубометр, в Берлине — $1,83, в Афинах — $1,82, в Софии — $1,45 ив Загребе — $0,56.

«Ожидается, что кризис природного газа в Европе усугубится в зимний сезон из-за сокращения поставок природного газа из России и последствий решений об эмбарго», — добавляется в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что биржевая цена на газ в Европе превысила $2800 за тысячу кубометров впервые с начала марта 2022 года.